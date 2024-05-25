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Ураган переміг Енергію: результати півфінальних матчів Екстра-ліги

Микола Дендак — 25 травня, 14:46
Ураган переміг Енергію: результати півфінальних матчів Екстра-ліги

У суботу, 25 травня, відбувся 1 матч 1/2 фіналу чемпіонату України з футзалу.

Івано-франківський Ураган мінімально переміг львівську Енергію та вийшов вперед у серії. Зазначимо, що етап 1/2 фіналу гратиметься до трьох перемог однієї з команд.

Екстра-ліга України з футзалу
1/2 фіналу, 25 травня

Енергія (Львів)Ураган (Івано-Франківськ) 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - Грицина 15

Сьогодні відбудеться ще один півфінал київський SkyUp зіграє зі столичним ХІТ. Початок зустрічі о 15:15. Наразі рахунок у серії 2:0 на користь ХІТ.

Екстра-ліга Енергія Ураган

Екстра-ліга

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