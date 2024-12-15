Румунія – Україна: де дивитися матч відбору на Євро-2026

Збірна України з футзалу зіграє з Румунією в другому турі відбіркового етапу до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.

Поєдинок відбудеться у вівторок, 17 грудня, на "City Hall Arena" у румунському місті Тиргу-Муреш. Зустріч розпочнеться об 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі, ОТТ-платформі та телеканал Setanta Sports.

У першій грі кваліфікації українці здобули впевнену перемогу над Кіпром.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього матчу має стати саме українська команда з коефіцієнтом 1,25. На нічию приймаються ставки 7,30, а перемога Румунії оцінюється в 7,50.

Напередодні тренерський штаб "жовто-синіх" на чолі з Олександром Косенком викликав п'ятнадцять гравців.

Воротарі: Олександр Сіріцький, Юрій Савенко, Олександр Сухов.

Універсали Владислав Первєєв, Назар Швед, Андрій Мельник, Євгеній Жук, Микола Микитюк, Ігор Чернявський, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк, Ігор Корсун, Ярослав Лебідь, Ростислав Семенченко, Михайло Зварич.

Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026.

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