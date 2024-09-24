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Нідерланди – Україна: де дивитися матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024

Денис Шаховець — 24 вересня, 10:13
Нідерланди – Україна: де дивитися матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024
ФІФА

У вівторок, 24 вересня, збірна України з футзалу проведе матч 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024. "Синьо-жовтим" протистоятиме національна команда Нідерландів.

Поєдинок відбудеться в узбекистанському Ташкенті. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного.
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Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.
Нагадаємо, на груповому етапі команда Олександра Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.
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