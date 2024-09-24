Збірна України зіграє з Нідерландами в першому матчі плейоф чемпіонату світу-2024

Сьогодні, 24 вересня, відбудеться 2 матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу.

Свій шлях на турнірі продовжить національна збірна України, яка зустрінеться з Нідерландами. Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом, трансляція буде доступна на "Суспільне: Спорт", а сайт Чемпіон проведе текстовий онлайн зустрічі.

Розклад матчів ЧС-2024 на 24 вересня

15:30 Бразилія – Коста-Рика

18:00 Нідерланди – Україна

Нагадаємо, на груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

У разі перемоги над "помаранчевими" команда Олександра Косенка вийде на переможця пари Іспанія – Венесуела. Цей поєдинок відбудеться завтра, 25 вересня, о 15:30 за київським часом.