Іспанія та Венесуела визначать між собою, хто стане суперником України у чвертьфіналі ЧС-2024

Сьогодні, 25 вересня, відбудеться 2 матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу.

Найцікавішою для українських вболівальників буде зустріч між збірними Іспанії та Венесуели, адже у цьому поєдинку визначиться суперник колективу Олександра Косенка. Матч розпочнеться о 15:30 за київським часом.

На груповому етапі "Фурія Роха" стала переможцем у квартеті D. Іспанці здолали Нову Зеландію (7:1) та Лівію (8:0), а також розійшлися миром із Казахстаном (1:1).

Венесуелі попередня стадія далася складніше. Почався для них турнір розгромом від Ірану (1:7), потім був програш французам (3:7), а в останньому турі вдалося здолати Гватемалу (7:3).

Розклад матчів ЧС-2024 на 25 вересня

15:30 Іспанія – Венесуела

18:00 Парагвай– Афганістан

Збірна України у 1/8 фіналу обіграла Нідерланди (3:1). На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.