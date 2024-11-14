Косенко: Матчі з Бразилією у 1996-му та 2024-му навіть порівнювати не можна

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко порівняв два матчі проти Бразилії – на другому груповому етапі ЧС-1996 (2:2) та у півфіналі ЧС-2024 (2:3).

Слова наставника наводить Sport-express.ua.

"Думаю, таке сприйняття через рахунок 2:2. А насправді ми два тайми відбивалися. Стійки, сейви… Ті 2:2 й теперішні 2:3 у півфіналі навіть порівнювати не можна! Там ми відбивалися, моментів створювали обмаль, хіба що наприкінці гри. А тут мали моменти, і бразильці за нічийного рахунку нічого не створювали. За змістом матчі зовсім різні, а рахунок – бачите який. Тоді у 96-му ми стали єдиними, кого бразильці не змогли перемогти", – сказав Косенко.

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Нагадаємо, у 1996 році збірна України з Косенком у складі дійшла до півфіналу, в якому без шансів поступилася Іспанії. У матчі за третє місце "жовто-сині" тоді також зазнали поразки.

Через 28 років, під керівництвом Косенка, національна команда перевершила досягнення 1996-го. На мундіалі в Узбекистані українці лише мінімально поступилися бразильцям у півфіналі, а потім розтрощили Францію в матчі за третє місце.