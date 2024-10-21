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Гравець збірної України назвав найскладнішого суперника на ЧС-2024

Руслан Травкін — 21 жовтня, 12:22
Гравець збірної України назвав найскладнішого суперника на ЧС-2024
Микола Микитюк
Ураган

Гравець збірної України з футзалу Микола Микитюк зізнався, що проти Аргентини на ЧС-2022 було грати найважче.

Про це він сказав в інтерв'ю Ukrsport.pro.

"Перший матч чемпіонату світу був не дуже вдалий за результатом гри, хоча ми ретельно аналізували збірну Аргентини. Для мене це найбільш дисциплінована та найскладніша збірна на цьому Мундіалі. Багато гравців мають великий досвід виступів на такому форумі і не даремно вони чемпіони та віцечемпіони світу попередніх років.

Тоді Олександр Петрович Косенко подякував за те, що намагались зробити все можливе для перемоги. Він наголосив, що потрібно забути цю поразку і готуватися до наступного матчу, адже турнір ще продовжується", – сказав Микитюк.

Нагадаємо, у першому матчі світової першості "синьо-жовті" розгромного поступилися Аргентині, але потім вдало показали себе на турнірі та стали бронзовими призерами.

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