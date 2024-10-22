Голкіпер збірної України: Проти Аргентини на ЧС у нас було хвилювання

Голкіпер збірної України з футзалу Олександр Сухов пригадав поразку від Аргентини (1:7) у 1 турі чемпіонату світу 2024.

Про це він сказав в етері телеканалу "Дім".

"Перша гра для нас була якась скута дуже, хвилювання якесь у нас, багато хлопців, для яких це перша НС. Хтось був на Європі, це їм допомагало, а більшість не була на таких форумах. Тяжко було грати, якесь хвилювання було.

А після – не знаю, були якісь такі думки дуже погані, що ось перша гра 1:7 – якось так без шансів.

Але я можу сказати тільки дякую тренерам, особливо Олександру Петровичу Косенку. Він дуже якісно зі сторони психології підійшов до цієї гри і після гри він нам казав, що нічого не сталося, хлопці, ми грали дуже гарно, а Аргентина – така команда, яка просто скористалася кожною своєю можливістю.

Після цього кілька вихідних було, ми дуже швидко відновлювалися і психологічно, і фізично. Виходили на гру з Анголою без жодних переживань.

Так, на нас тиснувши результат, але, я ж говорю, дякую тренерам, які нас психологічно дуже добре відновили і нічого страшного не робили з цього враження, – сказав Сухов.