Семенченко – найкращий молодий гравець світу в 2024 році за версією Futsalplanet

Універсал Аврори та збірної України Ростислав Семенченко став найкращим молодим гравцем світу в 2024 році за версією авторитетного видання Futsalplanet.

Про це досягнення 21-річного українця повідомляє сайт АФУ.

У 2024 році Семенченко був визнаний найкращим молодим гравцем Екстра-ліги сезону-2023/24, а також переможцем у номінації “гравець-відкриття”.

Після завершення чемпіонату він у складі збірної України поїхав в Узбекистан на чемпіонат світу-2024.

Там Ростислав допоміг команді Олександра Косенка здобути перші в історії України бронзові медалі мундіалю. При цьому сам Семенченко за підсумками турніра отримав "Бронзовия м'яч".

У 2024 році у складі збірної України Ростислав Семенченко провів 19 матчів, у яких записав на свій рахунок 7 голів. У минулому сезоні Екстра-ліги українець відзначився 12 голами та 13 результативними передачами в 27 іграх.

Нагадаємо, що недавно найкращий бомбардир збірної України на чемпіонаті світу-2024 Даниіл Абакшин перейшов до польського клубу.