Буде дуже важко: тренер Агромата поділився очікуваннями від дебютного сезону в Екстра-лізі

Головний тренер київського Агромата Ільдар Макаєв у ексклюзивному коментарі "Чемпіону" поділився очікуваннями від нового сезону Екстра-ліги з футзалу, який розпочнеться вже 29 серпня.

Для Агромата це буде дебютний виступ на найвищому рівні, і наставник розуміє що сезон буде дуже важким.

"Знаєте, зазвичай усі хочуть, щоб усе було гарно. Ми так само до цього прагнемо, але сезон покаже, як воно є. Тому готуємося. Хочемо, щоб у нас вийшло, але буде дуже важко, я в цьому впевнений. У минулому сезоні важко було, а зараз новий виклик. Ми працюємо і будемо намагатися робити все, щоб у нас вийшло якнайкраще", – сказав Макаєв.

Минулий сезон команда провела в Першій лізі, де здобула срібні медалі. Після виходу у найвищий дивізіон Агромат суттєво підсилився. Керівництво на перший сезон поставило ціль закріпитися в Екстра-лізі. А в середньостроковому майбутньому – боротися за чемпіонство.

Нагадаємо, напередодні було сформовано склад учасників Екстра-ліги-2026/27. Участь у турнірі призупинив луцький Любарт. Також не виступлять у новому сезоні елітного дивізіону Тайр-Експерт з Одеси, Фурнітура з Коломиї та Кардинал Рівне.

Натомість в Екстра-лігу, окрім Агромата, піднялися київський Фантом (переможець Першої ліги) та бронзовий медаліст Альянс (Львів).