Черговий шедевр Зубкова приніс Трабзонспору перемогу в останньому матчі сезону

Сьогодні, 30 травня, відбувся матч останнього 38 туру турецької Суперліги, в якому Антальяспор приймав Трабзонспор.

У стартовому складі гостей вийшов вінгер Олександр Зубков, чий феноменальний удар став результативним та переможним у цій зустрічі.

На 55-й хвилині 28-річний українець отримав м'яч на правому фланзі, прибрав захисника та завдав потудного удару з дальньої дистанції. Воротар суперника був безсилий у цьому моменті – 1:0 на користь Трабзонспора.

Sağ kanata futbolcu bakan o çok bilmiş futbol gurmeleri nerde Zubkov s*ksin o futbol bilginizi aq

pic.twitter.com/uK0kJQNqPQ — ﺦ (@toscanello61) May 30, 2025

Для Зубкова цей гол став уже восьмим з моменту свого переїзду до Туреччини в лютому цього року.

Цікаво, що Зубкову асистував Джон Ландстрем, з яким українець за кілька хвилин помінявся ролями: Олександр віддав гольову передачу, а англієць подвоїв перевагу Трабзонспора.

На 65-й хвилині Олександр залишив поле, поступившись місцем на ньому своєму земляку Данилу Сікану, який не виправдав надій турецького клубу.

У підсумку Трабзонспор переміг з рахунком 2:0 та завершив чемпіонат Туреччини на сьомому місці, не потрапивши до єврокубків.

Чемпіонат Туреччини з футболу – Суперліга

38 тур, 30 травня

Антальяспор – Трабзонспор 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 55 Зубков, 0:2 – 57 Ландстрем.

Раніше з'явилася інформація, що 19 травня Данило Сікан вперше став батьком – у футболіста народився син.

Нагадаємо, що колишні одноклубники Сікана та Зубкова по Шахтарю обрали свого фаворита у фіналі Ліги чемпіонів.