Український нападник Трабзонспора вперше став батьком

Український нападник турецького Трабзонспора Данило Сікан вперше став батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, де опублікував фото дружини Тетяни разом із сином.

"Ласкаво просимо у світ, наш хлопчик. 19.05.2025", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора в січні, перейшовши з Шахтаря. Деталі угоди не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 24-річного футболіста.

Сікан взяв участь у 16 поєдинках цього сезону, забив 3 м'ячі і віддав 2 гольові передачі.