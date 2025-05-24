Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Український нападник Трабзонспора вперше став батьком

Олексій Мурзак — 24 травня 2025, 14:47
Український нападник Трабзонспора вперше став батьком
Данило Сікан
ФК Трабзонспор

Український нападник турецького Трабзонспора Данило Сікан вперше став батьком.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, де опублікував фото дружини Тетяни разом із сином.

"Ласкаво просимо у світ, наш хлопчик. 19.05.2025", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора в січні, перейшовши з Шахтаря. Деталі угоди не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу 24-річного футболіста.

Сікан взяв участь у 16 поєдинках цього сезону, забив 3 м'ячі і віддав 2 гольові передачі.

Трабзонспор Данило Сікан Шахтар Донецьк

Данило Сікан

Наші за кордоном: Довбик – герой, Трубін – рятівник, Ігнатенко – чемпіон
Гол Сікана врятував Трабзонспор від поразки в матчі чемпіонату Туреччини
Батагов забив епічний гол п'ятою у матчі Трабзонспора проти Касимпаші, але є нюанс
Циганков із Жироною прийматиме Мальорку, Дженоа Малиновського зіграє з Міланом: розклад матчів українців
Український євровікенд: Зінченко проти Забарного, Довбик б'ється за ЛЧ

Останні новини