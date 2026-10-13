Зубков: Маю подвійну мотивацію на матч із Шахтарем

Півзахисник АЕКа Олександр Зубков поділився очікуваннями від зустрічі з Шахтарем в Лізі чемпіонів, наголосивши на особливо значення цього протистояння.

Про це він заявив у коментарі клубному каналу.

"Уперше зіграю проти Шахтаря. Маю подвійну мотивацію. Буде приємно зіграти проти Шахтаря", – цитує Зубкова SDNA.

Футболіст також зазначив, що прагне допомагати АЕКу голами та результативними передачами. За його словами, можливість грати проти найкращих команд на відомих стадіонах – особливий досвід.

Окремо Зубков розповів про труднощі, з якими стикається Шахтар через постійні переїзди. Подорожі літаком та автобусом можуть тривати до десяти годин, що ускладнює відновлення гравців після матчів.

Нагадаємо, Зубков виступав за основну команду Шахтаря у 2015–2018 роках та із серпня 2022-го до лютого 2025-го. Загалом провів 107 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 22 результативні передачі. Разом із донеччанами виграв чотири чемпіонати України, чотири Кубки та один Суперкубок країни

Матч Шахтар – АЕК відбудеться 14 жовтня на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок – о 22:00 за київським часом.

У першому турі грецький колектив здобув перемогу (1:0) над австрійським ЛАСКом. "Гірники" на виїзді зіграли внічию з нідерландським ПСВ (1:1).