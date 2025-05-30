Майже одностайно: футболісти Шахтаря дали прогноз на фінал Ліги чемпіонів

Майже всі футболісти донецького Шахтаря переконані у перемозі французького ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На Парі Сен-Жермен поставило одразу 13 гравців "гірників". А ось в міланський Інтер повірив лише 21-річний голкіпер Денис Твардовський.

Матч відбудеться в суботу, 31 травня, на стадіоні "Альянц Арена" у Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію ігрового дня.

Як і гравці Шахтаря, експерти GGBET також вважають невеликими фаворитами французів та дають такий футбольний прогноз на сьогодні: перемога ПСЖ – 2,17, нічия – 3.51, успіх Інтера – 3,51. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч. Тримай свою лінію!

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