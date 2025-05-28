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Трабзонспор влітку може продати українського гравця

Олександр Булава — 28 травня 2025, 20:45
Трабзонспор влітку може продати українського гравця
x.com/Trabzonspor

Український нападник Трабзонспора Данило Сікан провів непереконливий сезон у складі турецького клубу та може залишити команду влітку.

Про це повідомляє Günebakış.

Українця підписували у клуб з великими надіями. В останньому матчі сезону він показав малоефективну гру та не зміг реалізувати гольові моменти. З цієї причини головний тренер Фатіх Текке у другому таймі.

Зазначається, що під час тренувань футболіст не демонструє очікуваного рівня, тож імовірність його подальшого перебування в команді зменшується. Тому, якщо надійде пропозиція та клуб спробує продати 24-річного нападника влітку.

Нагадаємо, Сікан став гравцем Трабзонспора в січні, перейшовши з Шахтаря. Деталі угоди не розголошуються. За попередньою інформацією, сума трансферу склала 6 млн євро, також в угоді передбачені бонуси та відсоток від наступного перепродажу футболіста.

Форвард взяв участь у 17 поєдинках цього сезону, забив 3 м'ячі і віддав 2 гольові передачі.

Данило Сікан

Данило Сікан

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