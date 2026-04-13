Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

УПЛ затвердила дату матчу 21 туру Шахтар – Зоря, який було перенесено на прохання УАФ

Олексій Мурзак — 13 квітня 2026, 18:25
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дату та час початку перенесеного раніше матчу 21-го туру чемпіонату між Зорею та Шахтарем.

Інформація з'явилася на сайті УПЛ.

Команди проведуть зустріч 23 квітня 2026 року. Час початку – 15:30.

Нагадаємо, що під час формування розкладу матчів 21-го туру у березні було враховано звернення Комітету національних збірних команд УАФ.

Напередодні було затверджено розклад матчів 24 туру.

Як відомо, у 23 турі Шахтар зіграв унічию з ЛНЗ, а Зоря переграла Епіцентр. З турнірною таблицею можна ознайомитися ТУТ.

Гендир ЛНЗ: Не треба боятися того, ми боремося за чемпіонство
Не хочу, щоб мене зрозуміли неправильно: Туран – про нічию Шахтаря з ЛНЗ у 23 турі УПЛ
Шахтар зберігає лідерство за втраченими очками: турнірна таблиця УПЛ після 23 туру
ЛНЗ – Шахтар: лідери УПЛ не визначили сильнішого у грі з асистом воротаря та двома автоголами
Різник відзначився дебютним асистом у кар'єрі в поєдинку проти ЛНЗ

Останні новини