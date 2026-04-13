УПЛ затвердила дату матчу 21 туру Шахтар – Зоря, який було перенесено на прохання УАФ
Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дату та час початку перенесеного раніше матчу 21-го туру чемпіонату між Зорею та Шахтарем.
Інформація з'явилася на сайті УПЛ.
Команди проведуть зустріч 23 квітня 2026 року. Час початку – 15:30.
Нагадаємо, що під час формування розкладу матчів 21-го туру у березні було враховано звернення Комітету національних збірних команд УАФ.
Напередодні було затверджено розклад матчів 24 туру.
Як відомо, у 23 турі Шахтар зіграв унічию з ЛНЗ, а Зоря переграла Епіцентр. З турнірною таблицею можна ознайомитися ТУТ.