УПЛ затвердила дату матчу 21 туру Шахтар – Зоря, який було перенесено на прохання УАФ

Дирекція Української Прем'єр-ліги затвердила дату та час початку перенесеного раніше матчу 21-го туру чемпіонату між Зорею та Шахтарем.

Команди проведуть зустріч 23 квітня 2026 року. Час початку – 15:30.

Нагадаємо, що під час формування розкладу матчів 21-го туру у березні було враховано звернення Комітету національних збірних команд УАФ.

Напередодні було затверджено розклад матчів 24 туру.

Як відомо, у 23 турі Шахтар зіграв унічию з ЛНЗ, а Зоря переграла Епіцентр.