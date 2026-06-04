Останній шанс Олександрії, випробування для Кудрівки: анонс перших матчів плейоф за місце в УПЛ

У першій декаді червня відбудуться перехідні матчі за право участі в чемпіонаті Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27. За два місця в елітному дивізіоні боротимуться чотири клуби: Кудрівка, Олександрія, Лівий берег та Агробізнес. Протистояння команд УПЛ та Першої ліги завжди має принциповий підтекст.

"Чемпіон" підготував анонс перших матчів плейоф, розібравши головні інтриги.

П'ятниця, 5 червня

15:30. Олександрія – Лівий берег

18:00. Кудрівка – Агробізнес

Олександрія – без права на помилку

Срібний призер сезону-2024/25 повинен був перебувати у літній відпустці та готуватися до Першої ліги. Очікуваний подарунок "містянам" підготував львівський Рух, який відмовився від УПЛ та гратиме у Другій лізі. Таким чином, Олександрія встигла застрибнути до останнього вагона плейоф та отримала шанс залишитися в елітному дивізіоні.

ФК Олександрія

Суперником команди Володимира Шарана буде бронзовий призер Першої ліги Лівий берег, який до останнього туру боровся з Чорноморцем за другу пряму путівку в УПЛ. Команда Олександра Рябоконя фінішувала на третьому місці у другому дивізіоні України.

Раніше суперники зустрічалися на рівні УПЛ у сезоні-2024/25. Тоді Олександрія двічі обіграла Лівий берег із загальним рахунком 3:0. Проте наразі "містяни" не виглядають беззаперечними фаворитами.

У складі "лелек" виступають кілька колишніх гравців Олександрії: досвідчений універсал Євген Банада, результативний вінгер Дмитро Шастал, центрфорвард Єгор Гунічев та півзахисник Сімон Галоян. Ба більше, президент Лівого берега Микола Лавренко стояв біля витоків створення професійної команди в Олександрії. Тож це протистояння матиме додатковий підтекст.

Коментарі тренерів

Після виїзної перемоги над Інгульцем (3:1) у 30-му турі головний тренер Лівого берега висловився щодо шансів команд.

"У стикових матчах шанси завжди 50 на 50, тому ми зробимо все, що в наших силах", – сказав напередодні плейоф тренер "лелек" Рябоконь.

Олександр Рябоконь ФК Лівий Берег

Його візаві Володимир Шаран завчасно готував команду до протистояння саме з Лівим берегом.

"Перед останнім туром Першої ліги більше готувалися вже до Лівого берега, тому що розуміли, що у Чорноморця вдома більше шансів перемогти Металіст. Так і вийшло. Ми готові до цього суперника і того, щоб виконати це завдання, яке поставило керівництво перед нами", – сказав тренер Олександрії за кілька днів до гри.

Володимир Шаран ФК Олександрія

Кадрові проблеми

У складі Лівого берега не зможе допомогти команді основний центральний захисник Андрій Якимів, який перебуває в лазареті. Його замінить вихованець київського футболу Ілля Коваленко, який без замін відіграв останні чотири матчі чемпіонату.

В Олександрії під питанням участь у матчі легіонерів: Матеуса, Жоти та Амаша, які мають ушкодження.

Кудрівка не чекає легкої прогулянки

Команда з Чернігівщини завершила чемпіонат в УПЛ на 13-му місці, завдяки чому отримала легшого суперника – четверту команду Першої ліги Агробізнес. Кудрівка після зміни головного тренера виграла два матчі, зокрема перемогла срібного призера чемпіонату ЛНЗ (1:0), та дала бій київському Динамо (2:3).

33-річний наставник Кудрівки Олександр Протченко має у своєму розпорядженні доволі потужний склад із п'ятьма легіонерами. Півзахисник Андрій Сторчоус став справжнім відкриттям сезону, посівши друге місце у списку бомбардирів. Саме Кудрівка є беззаперечним фаворитом у цій парі плейоф.

ФК Кудрівка

Агробізнес упродовж останніх трьох сезонів не опускався нижче 8-го місця у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги. Торік команда Олександра Чижевського претендувала на зону перехідних матчів, але на фініші поступилася Кудрівці в боротьбі за четверте місце. Тож Агробізнес матиме особливу мотивацію на протистояння.

Суперники чотири рази зустрічалися на рівні Першої ліги. Наразі перевага на стороні Кудрівки (у сезоні-2023/24 Кудрівка-Нива – ред.): три перемоги та одна поразка. Загальна різниця забитих та пропущених м'ячів – 6:2 на користь команди з Чернігівщини.

ФК Агробізнес

Коментарі тренерів

Наставник Агробізнеса Олександр Чижевський дуже обережно висловився стосовно матчів проти Кудрівки.

"Футболісти можуть перегоріти, якщо ми будемо тільки акцентувати увагу на Кудрівці. Хай виходять і грають у той футбол, в який вони вміють. Якщо будуть показувати ту гру, що вони можуть, тоді і ми нав'яжемо боротьбу. Я розумію, що Кудрівка дуже хороша команда, організована. Ну, ми будемо вивчати і будемо готуватися до них. Я думаю, що легкої прогулянки не буде", – сказав Чижевський після перемоги над Черніговом (1:0) у 30-му турі.

Олександр Чижевський ФК Агробізнес

Олександр Протченко теж був небагатослівним напередодні вирішальних поєдинків.

"Готуємося до суперника, побачимо, де можна буде знайти свої моменти. Сезон для нас ще не закінчився, продовжуємо працювати", – сказав Протченко.

Олександр Протченко ФК Кудрівка

Кадрова ситуація

До першого матчу суперники готуються в оптимальних складах, а лазарети обох команд залишаються порожніми.

У заявці Агробізнеса лише кілька гравців мають досвід виступів в УПЛ. Лідерами команди є її капітан Роман Толочко та атакувальний півзахисник Роман Кузьмін, який забив 10 голів у минулому чемпіонаті.

ФК Агробізнес

Історія протистояння УПЛ проти Першої ліги

Перехідні матчі за право виступати в УПЛ проводилися у семи сезонах. У 13 протистояннях перевагу мають представники Першої ліги – 8 перемог проти 5. Особливо успішно клуби Першої ліги подолали бар'єр плейоф торік, коли бронзовий призер та четверта команда виявилися сильнішими за суперників з УПЛ.

Досвідом виступів у перехідних матчах володіють Кудрівка, Лівий берег та Олександрія як правонаступниця Поліграфтехніки.

У сезоні 2001/02 команда з Олександрії перемогла Полісся (1:0) у матчі за місце у Вищій лізі. Кудрівка успішно подолала раунд плейоф у сезоні-2024/25, коли сенсаційно вибила з боротьби Ворсклу (1:2, 1:0, 5:3 по пенальті).

Кудрівка – Ворскла ФК Кудрівка

Найбільший досвід виступів у форматі плейоф має Лівий берег. У сезоні 2023/24 "лелеки" поступилися Оболоні (1:1, 0:1). Проте у додатковому турнірі кияни вибили з боротьби Металіст 1925 (1:1, 6:5 по пенальті), а у фіналі розгромили Минай (3:0).

За підсумком сезону-2024/25 в УПЛ Лівий берег посів 14-те місце, але не зумів зберегти місце в еліті, поступившись Металісту 1925 (0:1, 0:1).

ФК Металіст 1925

Де дивитися

Матчі плейоф Олександрія – Лівий берег та Кудрівка – Агробізнес можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO, SWEET.TV, Київстар ТБ, Vodafone TV, Lifecell TV, YouTv, Omega TV, УКРАЇНСЬКЕ ТБ.