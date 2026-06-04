Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Останній шанс Олександрії, випробування для Кудрівки: анонс перших матчів плейоф за місце в УПЛ

Сергій Шаховець — 4 червня 2026, 19:00
ФК Олександрія
Останній шанс Олександрії, випробування для Кудрівки: анонс перших матчів плейоф за місце в УПЛ

У першій декаді червня відбудуться перехідні матчі за право участі в чемпіонаті Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27. За два місця в елітному дивізіоні боротимуться чотири клуби: Кудрівка, Олександрія, Лівий берег та Агробізнес. Протистояння команд УПЛ та Першої ліги завжди має принциповий підтекст.

"Чемпіон" підготував анонс перших матчів плейоф, розібравши головні інтриги.

П'ятниця, 5 червня

  • 15:30. Олександрія – Лівий берег
  • 18:00. Кудрівка – Агробізнес

Олександрія – без права на помилку

Срібний призер сезону-2024/25 повинен був перебувати у літній відпустці та готуватися до Першої ліги. Очікуваний подарунок "містянам" підготував львівський Рух, який відмовився від УПЛ та гратиме у Другій лізі. Таким чином, Олександрія встигла застрибнути до останнього вагона плейоф та отримала шанс залишитися в елітному дивізіоні.

ФК Олександрія

Суперником команди Володимира Шарана буде бронзовий призер Першої ліги Лівий берег, який до останнього туру боровся з Чорноморцем за другу пряму путівку в УПЛ. Команда Олександра Рябоконя фінішувала на третьому місці у другому дивізіоні України.

Раніше суперники зустрічалися на рівні УПЛ у сезоні-2024/25. Тоді Олександрія двічі обіграла Лівий берег із загальним рахунком 3:0. Проте наразі "містяни" не виглядають беззаперечними фаворитами.

ФК Олександрія

У складі "лелек" виступають кілька колишніх гравців Олександрії: досвідчений універсал Євген Банада, результативний вінгер Дмитро Шастал, центрфорвард Єгор Гунічев та півзахисник Сімон Галоян. Ба більше, президент Лівого берега Микола Лавренко стояв біля витоків створення професійної команди в Олександрії. Тож це протистояння матиме додатковий підтекст.

Коментарі тренерів

Після виїзної перемоги над Інгульцем (3:1) у 30-му турі головний тренер Лівого берега висловився щодо шансів команд.

"У стикових матчах шанси завжди 50 на 50, тому ми зробимо все, що в наших силах", – сказав напередодні плейоф тренер "лелек" Рябоконь.

Олександр Рябоконь
Олександр Рябоконь
ФК Лівий Берег

Його візаві Володимир Шаран завчасно готував команду до протистояння саме з Лівим берегом.

"Перед останнім туром Першої ліги більше готувалися вже до Лівого берега, тому що розуміли, що у Чорноморця вдома більше шансів перемогти Металіст. Так і вийшло. Ми готові до цього суперника і того, щоб виконати це завдання, яке поставило керівництво перед нами", – сказав тренер Олександрії за кілька днів до гри.

Володимир Шаран
Володимир Шаран
ФК Олександрія

Кадрові проблеми

У складі Лівого берега не зможе допомогти команді основний центральний захисник Андрій Якимів, який перебуває в лазареті. Його замінить вихованець київського футболу Ілля Коваленко, який без замін відіграв останні чотири матчі чемпіонату.

В Олександрії під питанням участь у матчі легіонерів: Матеуса, Жоти та Амаша, які мають ушкодження.

Кудрівка не чекає легкої прогулянки

Команда з Чернігівщини завершила чемпіонат в УПЛ на 13-му місці, завдяки чому отримала легшого суперника – четверту команду Першої ліги Агробізнес. Кудрівка після зміни головного тренера виграла два матчі, зокрема перемогла срібного призера чемпіонату ЛНЗ (1:0), та дала бій київському Динамо (2:3).

33-річний наставник Кудрівки Олександр Протченко має у своєму розпорядженні доволі потужний склад із п'ятьма легіонерами. Півзахисник Андрій Сторчоус став справжнім відкриттям сезону, посівши друге місце у списку бомбардирів. Саме Кудрівка є беззаперечним фаворитом у цій парі плейоф.

ФК Кудрівка

Агробізнес упродовж останніх трьох сезонів не опускався нижче 8-го місця у підсумковій турнірній таблиці Першої ліги. Торік команда Олександра Чижевського претендувала на зону перехідних матчів, але на фініші поступилася Кудрівці в боротьбі за четверте місце. Тож Агробізнес матиме особливу мотивацію на протистояння.

Суперники чотири рази зустрічалися на рівні Першої ліги. Наразі перевага на стороні Кудрівки (у сезоні-2023/24 Кудрівка-Нива – ред.): три перемоги та одна поразка. Загальна різниця забитих та пропущених м'ячів – 6:2 на користь команди з Чернігівщини.

ФК Агробізнес

Коментарі тренерів

Наставник Агробізнеса Олександр Чижевський дуже обережно висловився стосовно матчів проти Кудрівки.

"Футболісти можуть перегоріти, якщо ми будемо тільки акцентувати увагу на Кудрівці. Хай виходять і грають у той футбол, в який вони вміють. Якщо будуть показувати ту гру, що вони можуть, тоді і ми нав'яжемо боротьбу. Я розумію, що Кудрівка дуже хороша команда, організована. Ну, ми будемо вивчати і будемо готуватися до них. Я думаю, що легкої прогулянки не буде", – сказав Чижевський після перемоги над Черніговом (1:0) у 30-му турі.

Олександр Чижевський
Олександр Чижевський
ФК Агробізнес

Олександр Протченко теж був небагатослівним напередодні вирішальних поєдинків.

"Готуємося до суперника, побачимо, де можна буде знайти свої моменти. Сезон для нас ще не закінчився, продовжуємо працювати", – сказав Протченко.

Олександр Протченко
Олександр Протченко
ФК Кудрівка

Кадрова ситуація

До першого матчу суперники готуються в оптимальних складах, а лазарети обох команд залишаються порожніми.

У заявці Агробізнеса лише кілька гравців мають досвід виступів в УПЛ. Лідерами команди є її капітан Роман Толочко та атакувальний півзахисник Роман Кузьмін, який забив 10 голів у минулому чемпіонаті.

ФК Агробізнес

Історія протистояння УПЛ проти Першої ліги

Перехідні матчі за право виступати в УПЛ проводилися у семи сезонах. У 13 протистояннях перевагу мають представники Першої ліги – 8 перемог проти 5. Особливо успішно клуби Першої ліги подолали бар'єр плейоф торік, коли бронзовий призер та четверта команда виявилися сильнішими за суперників з УПЛ.

Досвідом виступів у перехідних матчах володіють Кудрівка, Лівий берег та Олександрія як правонаступниця Поліграфтехніки.

У сезоні 2001/02 команда з Олександрії перемогла Полісся (1:0) у матчі за місце у Вищій лізі. Кудрівка успішно подолала раунд плейоф у сезоні-2024/25, коли сенсаційно вибила з боротьби Ворсклу (1:2, 1:0, 5:3 по пенальті).

Кудрівка – Ворскла
Кудрівка – Ворскла
ФК Кудрівка

Найбільший досвід виступів у форматі плейоф має Лівий берег. У сезоні 2023/24 "лелеки" поступилися Оболоні (1:1, 0:1). Проте у додатковому турнірі кияни вибили з боротьби Металіст 1925 (1:1, 6:5 по пенальті), а у фіналі розгромили Минай (3:0).

За підсумком сезону-2024/25 в УПЛ Лівий берег посів 14-те місце, але не зумів зберегти місце в еліті, поступившись Металісту 1925 (0:1, 0:1).

ФК Металіст 1925

Де дивитися

Матчі плейоф Олександрія – Лівий берег та Кудрівка – Агробізнес можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO, SWEET.TV, Київстар ТБ, Vodafone TV, Lifecell TV, YouTv, Omega TV, УКРАЇНСЬКЕ ТБ.

Читайте також :
Відео Поразка чемпіонів на фініші, історичні медалі ЛНЗ та Полісся: підсумки останнього туру УПЛ сезону-2025/26
Агробізнес Лівий берег Олександрія Чемпіонат України, Перша ліга Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка