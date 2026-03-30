Шахтар – Полісся, Динамо – Зоря: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 24 туру чемпіонату
Затверджено розклад матчів 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Стартуватиме тур у п'ятницю, 17 квітня, матчем Динамо – Зоря, а закриватимуть програму Шахтар та Полісся, які зіграють між собою у понеділок, 20 квітня.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
24 тур
17 квітня (п'ятниця)
- 15:30 Динамо – Зоря
- 18:00 Оболонь – Полтава
18 квітня (субота)
- 13:00 Колос – ЛНЗ
- 15:30 Металіст 1925 – Кудрівка
19 квітня (неділя)
- 13:00 Кривбас – Рух
- 15:30 Епіцентр – Карпати
20 квітня (понеділок)
- 13:00 Олександрія – Верес
- 18:00 Шахтар – Полісся
З розкладом 23 туру можна ознайомитися за цим посиланням.