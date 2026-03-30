Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахтар – Полісся, Динамо – Зоря: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 24 туру чемпіонату

Олексій Мурзак — 30 березня 2026, 19:37
Затверджено розклад матчів 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Стартуватиме тур у п'ятницю, 17 квітня, матчем Динамо – Зоря, а закриватимуть програму Шахтар та Полісся, які зіграють між собою у понеділок, 20 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

24 тур

17 квітня (п'ятниця)

  • 15:30 Динамо – Зоря
  • 18:00 Оболонь – Полтава

18 квітня (субота)

  • 13:00 Колос – ЛНЗ
  • 15:30 Металіст 1925 – Кудрівка

19 квітня (неділя)

  • 13:00 Кривбас – Рух
  • 15:30 Епіцентр – Карпати

20 квітня (понеділок)

  • 13:00 Олександрія – Верес
  • 18:00 Шахтар – Полісся

З розкладом 23 туру можна ознайомитися за цим посиланням.

Чемпіонат України, УПЛ

Екстренер збірної України U-21 розповів, чи готовий очолити клуб УПЛ
УПЛ затвердила дату догравання матчу Металіст 1925 – Верес
Пономарьов анонсував повернення Яшарі
Вже 11 українських клубів підтримали звернення Полісся в УАФ щодо суддівства в УПЛ
Визначилися претенденти на звання найкращих тренера та гравця місяця в УПЛ

Останні новини