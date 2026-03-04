З перенесеним поєдинком Шахтаря та Зорі: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 21-го туру

Затверджено розклад матчів 21-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба ліги.

У ньому було враховано звернення Комітету національних збірних команд УАФ.

Стартуватиме тур у середу, 18 березня, матчем Кудрівка – Полісся, а закриватимуть програму Карпати та Оболонь, які зіграють між собою у неділю, 22 березня.

Водночас поєдинок Зоря – Шахтар перенесено на пізніший термін. Дата та час початку матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.

Чемпіонат України – УПЛ 2025/26

21 тур

18 березня (середа)

18:00 Кудрівка – Полісся

19 березня (четвер)

13:00 Олександрія – Динамо

18:00 Металіст 1925 – Полтава

21 березня (субота)

13:00 Кривбас – Епіцентр

15:30 Рух – ЛНЗ

22 березня (неділя)

15:30 Верес – Колос

18:00 Карпати – Оболонь

Раніше було затверджено розклад 20 туру УПЛ.