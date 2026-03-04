З перенесеним поєдинком Шахтаря та Зорі: УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 21-го туру
Затверджено розклад матчів 21-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба ліги.
У ньому було враховано звернення Комітету національних збірних команд УАФ.
Стартуватиме тур у середу, 18 березня, матчем Кудрівка – Полісся, а закриватимуть програму Карпати та Оболонь, які зіграють між собою у неділю, 22 березня.
Водночас поєдинок Зоря – Шахтар перенесено на пізніший термін. Дата та час початку матчу будуть визначені додатково Дирекцією УПЛ.
Чемпіонат України – УПЛ 2025/26
21 тур
18 березня (середа)
- 18:00 Кудрівка – Полісся
19 березня (четвер)
- 13:00 Олександрія – Динамо
- 18:00 Металіст 1925 – Полтава
21 березня (субота)
- 13:00 Кривбас – Епіцентр
- 15:30 Рух – ЛНЗ
22 березня (неділя)
- 15:30 Верес – Колос
- 18:00 Карпати – Оболонь
Раніше було затверджено розклад 20 туру УПЛ.