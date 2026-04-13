Шахтар зберігає лідерство за втраченими очками: турнірна таблиця УПЛ після 23 туру
У понеділок, 13 квітня, центральним матчем між ЛНЗ і Шахтарем завершився 23 тур Української Прем'єр-ліги.
Поєдинок завершився внічию 2:2, що зберегло двовладдя на чолі турнірної таблиці УПЛ. При цьому, у Шахтаря є одна гра в запасі – за втраченими лідирує саме команда Арди Турана.
Напередодні Динамо Київ програло Металісту 1925. Друга поразка поспіль призвела до того, що відставання киян від Полісся, яке йде третім, збільшилося до 5 очок. Водночас, Металіст 1925 підібрався до киян на відстань усього 3 балів, і при цьому має матч у запасі.
Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру
- ЛНЗ – 51 очко (23 матчі)
- Шахтар – 51 (22)
- Полісся – 46 (23)
- Динамо – 41 (23)
- Металіст 1925 – 38 (22)
- Кривбас – 37 (23)
- Колос – 34 (23)
- Зоря – 32 (22)
- Карпати – 32 (23)
- Верес – 26 (22)
- Оболонь – 25 (23)
- Епіцентр – 23 (23)
- Кудрівка – 21 (23)
- Рух – 20 (23)
- Олександрія – 12 (23)
- Полтава – 10 (23)