Шахтар зберігає лідерство за втраченими очками: турнірна таблиця УПЛ після 23 туру

У понеділок, 13 квітня, центральним матчем між ЛНЗ і Шахтарем завершився 23 тур Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився внічию 2:2, що зберегло двовладдя на чолі турнірної таблиці УПЛ. При цьому, у Шахтаря є одна гра в запасі – за втраченими лідирує саме команда Арди Турана.

Напередодні Динамо Київ програло Металісту 1925. Друга поразка поспіль призвела до того, що відставання киян від Полісся, яке йде третім, збільшилося до 5 очок. Водночас, Металіст 1925 підібрався до киян на відстань усього 3 балів, і при цьому має матч у запасі.

Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

ЛНЗ – 51 очко (23 матчі) Шахтар – 51 (22) Полісся – 46 (23) Динамо – 41 (23) Металіст 1925 – 38 (22) Кривбас – 37 (23) Колос – 34 (23) Зоря – 32 (22) Карпати – 32 (23) Верес – 26 (22) Оболонь – 25 (23) Епіцентр – 23 (23) Кудрівка – 21 (23) Рух – 20 (23) Олександрія – 12 (23) Полтава – 10 (23)