Шахтар зберігає лідерство за втраченими очками: турнірна таблиця УПЛ після 23 туру

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 16:14
У понеділок, 13 квітня, центральним матчем між ЛНЗ і Шахтарем завершився 23 тур Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився внічию 2:2, що зберегло двовладдя на чолі турнірної таблиці УПЛ. При цьому, у Шахтаря є одна гра в запасі – за втраченими лідирує саме команда Арди Турана.

Напередодні Динамо Київ програло Металісту 1925. Друга поразка поспіль призвела до того, що відставання киян від Полісся, яке йде третім, збільшилося до 5 очок. Водночас, Металіст 1925 підібрався до киян на відстань усього 3 балів, і при цьому має матч у запасі.

Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру

  1. ЛНЗ – 51 очко (23 матчі)
  2. Шахтар – 51 (22)
  3. Полісся – 46 (23)
  4. Динамо – 41 (23)
  5. Металіст 1925 – 38 (22)
  6. Кривбас – 37 (23)
  7. Колос – 34 (23)
  8. Зоря – 32 (22)
  9. Карпати – 32 (23)
  10. Верес – 26 (22)
  11. Оболонь – 25 (23)
  12. Епіцентр – 23 (23)
  13. Кудрівка – 21 (23)
  14. Рух – 20 (23)
  15. Олександрія – 12 (23)
  16. Полтава – 10 (23)
Standings provided by Sofascore
