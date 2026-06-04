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Лідер Руха зацікавив два клуби УПЛ

Олександр Булава — 4 червня 2026, 19:05
Лідер Руха зацікавив два клуби УПЛ
Остап Притула
Рух

Атакувальний півзахисник Руха Остап Притула зацікавив два клуби Української Прем'єр-ліги - Оболонь та Олександрію.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Кандидатура 25-річного півзахисника обговорюється двома колективами.

Однак трансфер в Олександрію залежатиме від результатів перехідних матчів за місце в УПЛ, де команда Володимира Шара протистоятиме Лівому Берегу.

Притула у минулому сезоні зіграв у 32 матчах у всіх турнірах, у яких забив один гол й віддав два асисти.

Напередодні стало відомо, що Рух у сезоні-2026/27 гратиме у Другій лізі. Минулий сезон команда завершила на 14 місці в турнірній таблиці УПЛ та повинна була грати в перехідних матчах за збереження місця в еліті.

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