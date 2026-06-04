Лідер Руха зацікавив два клуби УПЛ

Атакувальний півзахисник Руха Остап Притула зацікавив два клуби Української Прем'єр-ліги - Оболонь та Олександрію.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Кандидатура 25-річного півзахисника обговорюється двома колективами.

Однак трансфер в Олександрію залежатиме від результатів перехідних матчів за місце в УПЛ, де команда Володимира Шара протистоятиме Лівому Берегу.

Притула у минулому сезоні зіграв у 32 матчах у всіх турнірах, у яких забив один гол й віддав два асисти.

Напередодні стало відомо, що Рух у сезоні-2026/27 гратиме у Другій лізі. Минулий сезон команда завершила на 14 місці в турнірній таблиці УПЛ та повинна була грати в перехідних матчах за збереження місця в еліті.