Новачок Полтави пропустить вирішальні матчі сезону в УПЛ

Олександр Булава — 7 травня 2026, 19:53
Півзахисник СК Полтава Богдан Білошевський пропустить вирішальні матчі сезону через отриману травму і не допоможе команді в боротьбі за збереження місця в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Ушкодження мениску виявилося складним та вимагало хірургічного втручання. Нещодавно 26-річний гравець переніс операцію, яка відбулася у Києві під керівництвом досвідченого футбольного медика Дмитра Скибинського.

Наразі на гравця очікує відновлення, яке займе три місяці.

Нагадаємо, 26-річний гравець лише у квітні приєднався до клубу. До цього він упродовж чотирьох сезонів виступав за Чорноморець.

Напередодні Полтава розписала мирову з Кривбасом. Наразі клуб 12 очками замикає турнірну таблицю УПЛ після 26 зіграних матчів.

