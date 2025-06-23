Динамо візьме на збори 8 гравців команди U-19: хто отримає свій шанс

Тренерський штаб Динамо вирішив залучити до роботи з першою командою 8 гравців з U-19.

Про це повідомляє Динамоманія.

Зокрема, матимуть можливість працювати з основним складом киян 17-річний Павло Люсін, 18-річний Федір Задорожний та 19-річний Матвій Пономаренко.

Раніше також була інформація, що до роботи з першою командою будуть залучені В'ячеслав Суркіс, Владислав Захарченко, Кирило Осипенко, Дмитро Кремчанін та Роман Саленко.

За інформацією пресслужби клубу, 23 червня у другій половині дня після завершення медогляду футболісти зберуться на заміській клубній базі у Віті-Литовській та проведуть перше тренування.

Найближчим часом динамівці тренуватимуться у Києві, після чого 28-го червня вирушать на підготовчий збір до Австрії, який триватиме до 19 липня.

Як відомо, за інформацією Чемпіона, в межах підготовки до єврокубкового сезону Динамо вирішило оформити всій команді британські мультивізи терміном на 2 роки. Вже наступного тижня футболісти будуть проходити біометрію (фотографуватися та здавати відбитки пальців).