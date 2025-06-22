Зоря оголосила список гравців, які вирушили на збори

Луганська Зоря оголосила список футболістів, які вирушили на літні збори у Словенію.

Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".

Так, Віктор Сприпник включив у склад 22 футболісти. Зазначимо, що серед них немає Ігоря Кирюханцева, контракт якого спливає наприкінці місяця.

Минулого сезону фланговий захисник зіграв 17 матчів у межах УПЛ, в яких записав на свій рахунок одну результативну передачу.

Склад Зорі:

Воротарі: Косівський, Сапутін, Турбаєвський

Захисники: Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньо, Тронтель, Яніч

Півзахисники: Башич, Білоцерковець, Вакула, Головкін, Дришлюк, Кораблін, Маткевич, Малиш, Мічін, Попара, Слесар

Нападники: Будківський, Горбач.

Попереду збори в Словенії



Сьогодні, 22-го червня луганська «Зоря» вирушила на учбово-тренувальні збори в Словенію, де буде вже 23-го числа. pic.twitter.com/W4aSJdyOlZ — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 22, 2025

Зазначимо, що вже відомий перша команда, з якою Зоря зіграє товариський матч – вірменський Ноа, який минулої кампанії виступав у Лізі конференцій.

Раніше Зоря оголосила про підписання боснійського захисника.