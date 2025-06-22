Зоря оголосила список гравців, які вирушили на збори
Луганська Зоря оголосила список футболістів, які вирушили на літні збори у Словенію.
Про це повідомила пресслужба "чорно-білих".
Так, Віктор Сприпник включив у склад 22 футболісти. Зазначимо, що серед них немає Ігоря Кирюханцева, контракт якого спливає наприкінці місяця.
Минулого сезону фланговий захисник зіграв 17 матчів у межах УПЛ, в яких записав на свій рахунок одну результативну передачу.
Склад Зорі:
Воротарі: Косівський, Сапутін, Турбаєвський
Захисники: Вантух, Джордан, Ескінья, Жуніньо, Тронтель, Яніч
Півзахисники: Башич, Білоцерковець, Вакула, Головкін, Дришлюк, Кораблін, Маткевич, Малиш, Мічін, Попара, Слесар
Нападники: Будківський, Горбач.
Зазначимо, що вже відомий перша команда, з якою Зоря зіграє товариський матч – вірменський Ноа, який минулої кампанії виступав у Лізі конференцій.
Раніше Зоря оголосила про підписання боснійського захисника.