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Зоря на зборах переглядає півзахисника Динамо

Олексій Мурзак — 29 червня 2025, 21:52
Зоря на зборах переглядає півзахисника Динамо
Дмитро Кремчанін
ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо U‑19 Дмитро Кремчанін, який повинен був відправитися на збори зі столичною командою до Австрії, несподівано засвітився на зборах Зорі в Словенії.

Відповідна світлина з'явилася на сторінці луганського клубу в Instagram.

На фото Кремчанін стоїть поряд із нападником Зорі Пилипом Будківським.

20-річний гравець, який добре зарекомендував себе в юнацькому чемпіонаті, має шанс закріпитися в новому клубі.

Кремчанін приєднався до Динамо у 2022 році з академії Юність (Чернігів) і в юнацькій першості U‑19 показав себе як результативний гравець, навіть ставши найкращим бомбардиром сезону. У сезоні 2024/25 Дмитро провів 23 голи в юнацькому чемпіонаті України.

Його чинний контракт з Динамо діє до 30 червня 2025 року.

У суботу, 28 червня, Зоря провела свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

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