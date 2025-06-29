Зоря на зборах переглядає півзахисника Динамо

Півзахисник Динамо U‑19 Дмитро Кремчанін, який повинен був відправитися на збори зі столичною командою до Австрії, несподівано засвітився на зборах Зорі в Словенії.

Відповідна світлина з'явилася на сторінці луганського клубу в Instagram.

На фото Кремчанін стоїть поряд із нападником Зорі Пилипом Будківським.

20-річний гравець, який добре зарекомендував себе в юнацькому чемпіонаті, має шанс закріпитися в новому клубі.

Кремчанін приєднався до Динамо у 2022 році з академії Юність (Чернігів) і в юнацькій першості U‑19 показав себе як результативний гравець, навіть ставши найкращим бомбардиром сезону. У сезоні 2024/25 Дмитро провів 23 голи в юнацькому чемпіонаті України.

Його чинний контракт з Динамо діє до 30 червня 2025 року.

У суботу, 28 червня, Зоря провела свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.