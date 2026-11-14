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Товариські матчі: Оболонь здолала Ниву, Зоря поступилась Харкову

Володимир Максименко — 14 листопада 2026, 20:17
Товариські матчі: Оболонь здолала Ниву, Зоря поступилась Харкову
ФК Харків

У суботу, 14 листопада, відбулось два товариські матчі за участю команд Української Прем'єр-ліги.

Так, київська Оболонь завдяки хеттрику Суханова переграла одного з лідерів групи А Другої ліги винницьку Ниву – 3:1. З аналогічним рахунком Харків здолав луганську Зорю.

Товариські матчі
14 листопада

Оболонь – Нива Винниця 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 – Полегенько, 33, 1:1 – Суханов, 47, 2:1 – Суханов, 77, 3:1 – Суханов, 83

Харків – Зоря 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Юрченко, 5 (пен.), 1:1 – Мартинюк, 33, 2:1 – Ітодо, 56, 3:1 – Антюх, 68 (пен.)

Нагадаємо, чемпіонат України вийде з міжнародної перерви 20 листопада матчем між Шахтарем та Лівим берегом о 18:00.

Раніше львівські Карпати в товариському матчі зіграли внічию із Вересом.

ФК Харків Оболонь Чемпіонат України, УПЛ Зоря Луганськ

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