Скрипник: Програли лобовий матч через індивідуальні помилки
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник поділився враженнями від матчу 12 туру УПЛ проти ЛНЗ (8 листопада).
Слова фахівця наводить УПЛ ТБ.
"Це тиск, лобова гра. Ми не впоралися з тим тиском, який чинив ЛНЗ. Більш вертикальний футбол, єдиноборства, другий м'яч – це те, що ми, на жаль… Десь було неправильно зроблено. Індивідуальні помилки сьогодні були вирішальними.
Ми завжди говоримо про те, як потрібно виходити на гру, як діяти корисно з перших хвилин, а не так, як ми і в тому сезоні, і в цьому. Хлопцям подяка, що вони бігли, хотіли, і такий момент був у Горбача. Прикро, що ми програємо лобовий матч через індивідуальні помилки", – заявив тренер.
Нагадаємо, Зоря програла ЛНЗ із рахунком 1:2. Наразі підопічні Скрипника посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ з 18 очками в активі.