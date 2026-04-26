Повторюємо одні й ті ж помилки: Таллес – про поразку від Карпат в УПЛ

Бразильський легіонер Руха Таллес Бренер пояснив поразку у матчі з Карпатами (0:3) у 25 турі Української Прем'єр-ліги.

Хавбек вважає проблемою те, що Рух часто пропускає дуже прості голи.

"Ми добре почали цю гру, створювали моменти. На жаль, ми часто пропускаємо дуже прості голи – в таких ситуаціях вже важко змінити хід поєдинку. Прикро, що команда часто повторює одні й ті ж помилки. Ми дуже хотіли здобути позитивний результат, тому шкода, що матч закінчився з таким рахунком.

Я не говорю про когось конкретно – ми забиваємо голи завдяки командним діям, так і пропускаємо голи через колективні помилки. Всі гравці відповідальні за ці результати і насправді це впливає на гравців. Багато футболістів покинули команду взимку, клуб зараз перебудовується і грає багато молоді", – заявив Таллес.