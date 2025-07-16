Зоря визначилася з останнім спаринг-партнером на зборах в Словенії

Зоря оголосила свого останнього суперника на передсезонних зборах у Словенії.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

У вівторок, 22 липня, "чорно-білі" зустрінуться з катарською Ас-Сайлією, яка за підсумками сезону-2024/25 повернулася до еліти, фінішувавши на першому місці у другому дивізіоні.

Напередодні Зоря провела контрольний матч проти Сараєво, зігравши внічию 0:0. Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді. Згодом Зоря перемогла словенський Єсеніце – 5:0.

Раніше Динамо віддало в оренду у луганську Зорю Романа Саленка.