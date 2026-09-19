Фортуна відвернулася від Зорі: Скрипник – про поразку від Динамо
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підсумував поразку від Динамо (0:2) у 7 турі Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Дуже шкода програвати цей матч. Не було домінування жодної з команд. Фортуна сьогодні відвернулася від нас – пропустили гол після рикошету.
Наші хлопці показали, що ми вміємо грати в футбол. Не боялися суперника. Гарно діяли і в обороні, і в атаці.
Якщо далі будемо так грати, то результат буде іншим. Бачу, що є прогрес, крок уперед. Особливо, в порівнянні з грою проти Буковини, де ми, коли почали вигравати, вирішили чомусь, що треба відбиватися. Сьогодні ж, робили все, щоб перемогти", – сказав він.
Тренер вважає, що результат не відображає перебіг гри.
"Результат не по грі. Команда в роздягальні засмучена. Але я завжди намагаюся налаштовувати гравців на позитив. В цьому поєдинку було багато гарного з нашого боку. Сподіваюся, так триматимемо й надалі", – зазначив Скрипник.
Після поразки Зоря розташувалась на восьмому місці в турнірній таблиці чемпіонату, маючи в активі 8 балів.
Зазначимо, що напередодні луганський клуб підписав колишнього вінгера "біло-синіх" Жерсона Родрігеса. Він провів у складі киян 53 матчі, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами.