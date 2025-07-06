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Зоря у контрольному матчі розгромила словенський клуб

Олексій Мурзак — 6 липня 2025, 20:19
Зоря у контрольному матчі розгромила словенський клуб
ФК Зоря

Зоря провела черговий спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Суперником луганської команди виступив місцевий клуб Єсеніце – поєдинок завершився впевненю перемогою представника УПЛ з рахунком 5:0.

Забитими голами відзначились Кирило Дришлюк, Навін Малиш, Володимир Білоцерковець, Пилип Будківський та Ігор Горбач.

Контрольний матч з футболу

Зоря – Єсеніце 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 20 Дришлюк, 2:0 – 21 Малиш, 3:0 – 30 Білоцерковець, 4:0 – 50 Будківський, 5:0 – 64 Горбач

Зоря: Сапутін (Турбаєвський, 60), Башич (Ескінья, 65), Яніч (Джордан, 65), Жуніньо, Малиш (Тронтель, 74), Дришлюк (Головкін, 46), Попара, Мічін (Кораблін, 60), Вакула (Горбач, 46), Білоцерковець (Кремчанін, 74), Будківський (Маткевич, 60).

Запасні: Косівський, Слесар.

Нагадаємо, у першому спарингу на зборах луганці не змогли переграти румунський Петролул, а у другому поступилися угорській Кішварді.

Зоря Луганськ

Зоря Луганськ

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