Зоря в контрольному матчі не змогла переграти румунський Петролул

У суботу, 28 червня, Зоря провела свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах в Словенії.

Суперником луганської команди виступив румунський Петролул – поєдинок завершився внічию 0:0.

У складі Зорі ігровий час отримали новачок Андрія Яньїч та півзахисник Навін Малиш, який може перейти з Динамо на правах оренди.

Наступний спаринг команда проведе 2 липня проти угорського клубу Кішварда.

Контрольний матч з футболу

Зоря – Петролул 0:0

Зоря: Сапутін (Косовський, 68), Башич (Горбач, 68), Яньїч, Вантух (Жуніньо, 68), Тронтель (Малюк, 68), Дришлюк (Маткевич, 74), Попара (Головкін, 68), Мічин (Кокулін, 68), Мічин (Кокулін, 68), Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Ескінія.

Раніше свій перший контрольний матч в Словенії провів ще один представник УПЛ Кривбас, який зіграв унічию з софійським ЦСКА.