Я тут, щоб показати також їм, кого вони втратили: новачок Зорі – про бажання повернутися у збірну

Новачок луганської Зорі Жерсон Родрігес розраховує повернутися до збірної Люксембургу.

Про це він розповів у коментарі "ПРОФУТБОЛ Digital".

31-річний форвард запевнив, що залишається найкращим бомбардиром в історії національної команди, у якій не повинні відкидати його через якісь приватні моменти.

"У мене багато емоцій на цю тему, бо ситуація, яка сталася в особистому житті з дівчиною – всі знають, це вже позаду. Я працюю, щоб повернутися до національної команди. Тому я тут, щоб показати також їм, кого вони втратили. Зараз я не потрапив до збірної. Вони залишили мене поза заявкою. Я почуваюся трошки дивно, однак буду продовжувати битися за повернення у збірну. Зараз я найкращий бомбардир в історії національної команди і я досі у формі. Не думаю, що вони мусять ось так мене відкидати через якісь приватні моменти. Подивимося, що буде далі", – сказав нападник луганського клубу.

Нагадаємо, що 17 вересня 2026 року Зоря оголосила про підписання Родрігеса, але не уточнила деталей контракту. Його дебют припав на матч проти київського Динамо. За киян він виступав із 2019-го по 2025-й із перервами на регулярні оренди (53 поєдинки).

Жерсон вийшов по перерві, але підопічні Віктора Скрипника зазнали "сухої" поразки 0:2 у 7-му турі УПЛ-2026/27.

Додамо, що за збірну Люксембургу нападник Зорі провів вже 72 зустрічі (23 голи та 7 асистів). Востаннє грав у футболці національної команди 10 червня 2025 року у товариському матчі проти Ірландії (нічия 0:0)

Раніше Жерсон пояснив, чому повернувся в український чемпіонат.