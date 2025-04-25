Шедевр від Антюха та довгоочікувана перемога: огляд матчу Зоря – Лівий Берег

У п'ятницю, 25 квітня, Зоря переграла Лівий Берег у 25 турі Української Прем'єр-ліги сезону 2024/25.

Варто звернути увагу на гол Дениса Антюха, який на 40-й хвилині після асисту Олександра Яцика спіймав м'яч у польоті і з льоту вразив ворота суперника.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

26 тур, 25 квітня

Зоря – Лівий берег 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 40 Антюх, 2:0 – 49 Яцик, 2:1 – 64 Сідней

Зоря: 1. Сапутін, 55. Джордан, 15. Дришлюк, 32. Тронтель, 47. Вантух, 6. Попара, 5. Яцик (17. Горбач, 80), 97. Кораблін (9. Слесар, 70), 22. Мічін, 7. Антюх (29. Білоцерковець, 70), 28. Будківський (К).

Лівий берег: 1. Механів, 22. Шаповал (6. Сідней, 60), 97. Якимів, 50. Семенов, 44. Банада (К), 27. Астахов, 25. Косовський (8. Дієго, 46), 29. Приходько (9. Кобзар, 85), 7. Шастал (11. Войцеховський, 60), 96. Синиця (17. І. Когут, 60), 21. Сухоручко.

Попередження: Джордан 17, Дришлюк 63, Сапутін 90+5 – Механів 36, Астахов 53, Когут 61.

Луганський клуб перервав 2-матчеву серію поразок і набрав 35 залікових балів, що практично ніяк не вплинуло на турнірне становище – команда точно не вилетить, але навряд чи кудись вийде.

Лівий Берег залишився у зоні плейоф за виживання, маючи 1-очкове відставання від рятівної 12 позиції.

Нагадаємо, у стартовому матчі 26 туру Олександрія обіграла Інгулець та скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.