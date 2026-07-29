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Копенгаген – Полісся: огляд матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

Олексій Мурзак — 29 липня 2026, 22:53
Копенгаген – Полісся: огляд матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій
ФК Полісся

У середу, 29 липня, відбувся матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому Полісся зазнало поразки від Копенгагена та завершило свої виступи у єврокубках сезону-2026/27.

Підопічні Руслана Ротаня пропустили у середині 1-го тайму з пенальті. На початку другої 45-хвилинки суперник залишився у меншості після вилучення, однак спромігся забити і вдруге.

Наприкінці протистояння Крушинський зміг забити гол престижу, однак цього виявилося недостатньо, аби перевести гру бодай в овертайми.

Огляд матчу

Відео MEGOGO

Ліга конференцій-2026/27
Другий раунд кваліфікації, матч-відповідь
29 липня

Копенгаген (Данія) – Полісся (Україна) 2:1 (1:0)
(перший матч 3:3)

Голи: 1:0 – 27 Ельюнуссі (пен), 2:0 – 61 Роберт, 2:1 – 90+3 Крушинський

Вилучення: Судзукі (46)

Нагадаємо, у першому матчі команди зіграли 3:3.

Відео MEGOGO

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