Копенгаген – Полісся: огляд матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій

У середу, 29 липня, відбувся матч-відповідь 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій, у якому Полісся зазнало поразки від Копенгагена та завершило свої виступи у єврокубках сезону-2026/27.

Підопічні Руслана Ротаня пропустили у середині 1-го тайму з пенальті. На початку другої 45-хвилинки суперник залишився у меншості після вилучення, однак спромігся забити і вдруге.

Наприкінці протистояння Крушинський зміг забити гол престижу, однак цього виявилося недостатньо, аби перевести гру бодай в овертайми.

Огляд матчу

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Ліга конференцій-2026/27

Другий раунд кваліфікації, матч-відповідь

29 липня

Копенгаген (Данія) – Полісся (Україна) 2:1 (1:0)

(перший матч 3:3)

Голи: 1:0 – 27 Ельюнуссі (пен), 2:0 – 61 Роберт, 2:1 – 90+3 Крушинський

Вилучення: Судзукі (46)

Нагадаємо, у першому матчі команди зіграли 3:3.

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