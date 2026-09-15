Реальна мета: Родрі проаналізував шанси Барселони виграти Лігу чемпіонів-2026/27

Літній новачок Барселони Родрі вірить у те, що каталонській команді до снаги тріумфувати у Лізі чемпіонів-2026/27.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Водночас володар Золотого м'яча-2024 запевнив, що іспанський колектив не буде фаворитом у поточному розіграші найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Іспанський опорний півзахисник додав, що ЛЧ – це не просто турнір, а змагання, де результат вирішують окремі моменти.

"Вважаю це цілком реальною метою. Це ніби останній крок, щоб утвердитися й показати всій Європі, на що ми здатні як команда. При цьому я не думаю, що ми фаворити. Потрібно розуміти, який шлях ми пройшли і що потрібно, щоб стати чемпіоном. Цій команді ще потрібно дещо налагодити, щоб вийти на такий рівень. Гравці, такі як я, приходять сюди, зокрема, саме заради цього – щоб рости разом і приносити в команду якості, необхідні для перемоги в таких унікальних турнірах, як Ліга чемпіонів", – сказав Родрі.

30-річний футболіст перебрався до іспанського гранда із Манчестер Сіті 18 серпня 2026 року, уклавши угоду до кінця червня 2030-го. Відтоді вже встиг взяти участь у 5-ти іграх (без результативних дій).

Нагадаємо, що каталонська команда успішно стартувала в основному раунді ЛЧ-2026/27, розгромивши вдома нідерландський Феєнорд (5:1) Завдяки такому результату Барселона після 1-го туру замикає трійку лідерів загальної турнірної таблиці турніру.

У наступному 2-му турі Ліги чемпіонів "блаугранас" зіграють на виїзді проти турецького Галатасараю – 13 жовтня о 22:00 (за київським часом). Також в основному етапі каталонці зустрінуться з ПСЖ, Астон Віллою, Сабахом, Манчестер Сіті, Спортингом та Комо.