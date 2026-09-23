Ямал назвав головний аргумент, чому він заслуговує отримати Золотий м'яч

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал заявив, що вважає свій стиль гри головним аргументом у боротьбі за Золотий м'яч-2026.

Його слова передає L'Equipe.

"Гадаю, всі, хто дивиться футбол, розуміють, про що я говорю. Я виходжу на поле, отримую задоволення, граю добре і так, як мені хочеться грати. На щастя, мені також вдалося виграти багато титулів із Барсою, а також здобути найважливіший титул – Кубок світу – зі своєю національною збірною. Але крім цього, я вважаю, що мій стиль гри – це мій найсильніший аргумент, саме це робить мене особливим".

За словами Ямала, він є одним із тих гравців, котрі відрізняються від інших. На його погляд, Золотий м'яч мають отримувати футболісти, гра яких викликає в людей щастя. Як приклад 19-річний футболіст навів Ліонеля Мессі та Роналдінью.

"Золотий м'яч, як ви кажете, – це трофей, який вручається найкращому гравцеві року, гравцеві, який вирізняється з-поміж інших, за грою якого так приємно спостерігати, що матч дивляться виключно заради нього. Я вважаю, що саме це і є "гравець, який вирізняється з-поміж інших". Це не має нічого спільного з кількістю забитих голів чи чимось іншим. Коли я думаю про Золотий м'яч, я думаю про Ліонеля Мессі, про Роналдінью, про таких гравців, як вони, які є особливими й викликають посмішку, коли на них дивишся".

Нагадаємо, що заяви Ямала про свій фаворитизм у боротьбі за Золотий мяч-2026 нещодавно розкритикували технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль та ексзахисник "блаугранас" Абелардо Фернандес.

Додамо, що напередодні Ямал побив рекорд Кіліана Мбаппе у Лізі чемпіонів та став найрезультативнішим гравцем в історії турніру серед гравців до 20 років.

Це досягнення йому підкорилося у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти нідерландського Феєнорда (5:1 – перемога "блаугранас").

Загалом у поточному сезоні 19-річний гравець провів 8 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 8 голами та 6 асистами.

Додамо, що церемонія нагородження Золотого м'яча відбудеться 26 жовтня 2026 року в Лондоні. Напередодні визначилися усі номінанти.