Ексгравець збірної Англії розповів, кому Кейн програє боротьбу за Золотий м'яч-2026

Колишній вінгер збірної Англії та Тоттенгема Кріс Водл вважає, що зірка Барселони Ламін Ямал забере Золотий м'яч-2026 з-під носа форварда Баварії Гаррі Кейна.

На цю тему він висловився в інтерв'ю Get French Football News.

Я вважаю, що нагорода має залежати від гравця та того, як він проявив себе, а не від того, чи виграв він трофеї, адже це командна гра. Якщо дивитися на індивідуальні показники, я не думаю, що хтось виступив краще за Гаррі Кейна протягом року. Він повинен його виграти, але я думаю, що виграє Ламін Ямал, тому що Іспанія виграла чемпіонат світу, а Барселона виграла свою лігу. Я ніколи не був його великим прихильником", – заявив Водл.

Ексгравець англійського Ньюкасла переконаний, що до уваги у боротьбі за найпрестижнішу індивідуальну нагороду повинні братися показники футболіста, який регулярно забиває або створює гольові моменти.

"Якщо говорити про найкращого гравця року, Гаррі Кейн має виграти його завдяки своїм рекордам за голами та асистами. Я думаю, що в наступні кілька років ми побачимо, як такі гравці, як Дезіре Дуе, виграють його. Ми бачили, як Усман Дембеле виграв його минулого року, коли ПСЖ виграв свою першу Лігу чемпіонів. Він зіграв непогано, але якби ПСЖ не виграв Лігу чемпіонів, він би не потрапив до першої десятки. Це несправедливо, тому що ви оцінюєте не гравця, ви оцінюєте команду. Тож Кейн має виграти, але я думаю, що Ямал ледве його обійде", – додав Водл.

Церемонія вручення ЗМ-2026 розпочнеться 26 жовтня о 22:00 (за київським часом) у Лондоні. "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Подію пропустять Ліонель Мессі та травмований Хвіча Кварацхелія. Натомість головними фаворитами за Золотий м'яч-2026 залишаються Кейн, Ямал та Кіліан Мбаппе.

Раніше Олександр Усик назвав свого фаворита на нагороду.