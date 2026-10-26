Легендарний аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі пропустить церемонію вручення Золотого м'яча-2026.

Про це повідомляє Marca.

Мессі увійшов до числа 30 номінантів і розглядався як один із реальних претендентів на перемогу. Проте відмова Ліонеля прилітати до Лондона на церемонію свідчить про те, що володарем призу, ймовірно, стане хтось інший.

Мессі минулого тижня побував у Іспанії, де отримав премію принцеси Астурійської у спортивній категорії. Після цього він повернувся в США та в ніч з 24 на 25 жовтня взяв участь у виїзному матчі МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллз (поразка з рахунком 0:2).

Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбудеться у понеділок, 26 жовтня. Мессі вигравав цей приз рекордні 8 разів.