Капітани МЮ і ПСЖ за межами 20-ки: результати голосування за Золотий м'яч-2026

У понеділок, 26 жовтня, о 22:00 (за київським часом) розпочнеться церемонія нагородження Золотого м'яча-2026, але перед цим вже визначилися позиції 20 гравців за підсумками голосування у боротьбі за найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

Цьогоріч останню 30-ту сходинку не зайняв жоден із гравців. Вінгер Аль-Насра Садіо Мане та захисник Арсенала Вільямс Саліба унісон фінішували на 29-му місці.

Рейтинг Золотого м'яча-2026

29. Садіо Сане (Аль-Наср) та Вільямс Саліба (Арсенал)

28. Хуліан Кіньйонес (Аль-Кадісія)

27. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)

26. Дайо Упамекано (Баварія)

25. Маркіньйос (ПСЖ)

24. Луїс Діас (Баварія)

23. Нуну Мендеш (ПСЖ)

22. Лаутаро Мартінес (Інтер)

21. Габріел (Арсенал)

20. Вілліан Пачо (ПСЖ)

19. Жоау Невеш (ПСЖ)

18. Марк Кукурелья (Челсі/Реал Мадрид)

17. Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

16. Ферран Торрес (Барселона/ПСЖ)

15. Деклан Райс (Арсенал)

14. Вітінья (ПСЖ)

13. Ашраф Хакімі (ПСЖ)

12. Пау Кубарсі (Барселона)

11. Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію заходу.

Нагадаємо, що найбільшими фаворитами на ЗМ-2026 вважають Гаррі Кейна, Ламіна Ямала та Кіліана Мбаппе.

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