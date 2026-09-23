Барселона підписала 16-річного португальського таланта

Барселона підписала 16-річного португальського нападника Дані Фрейре.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт буде розрахований на три роки, фінансові деталі угоди невідомі. Каталонський клуб вирішив оформити трансфер після перегляду футболіста.

До цього Фрейре виступав за люксембурзькі Фолу та Расінг, а минулого сезону зіграв два матчі в Юнацькій лізі УЄФА.

Напередодні Ламін Ямал потрапив до переліку номінантів на ЗМ-2026, вручення якого відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Також серед головних фаворитів на нагороду називають Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та навіть Ліонеля Мессі.

Раніше технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розкритикував самовпевнену заяву Ямала, який запевняв, що заслуговує на нагороду у 2026 році.