Барселона на два місяці втратила захисника

Данський захисник Барселони Андреас Крістенсен пропустить близько двох місяців через травму.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Крістенсен отримав травму в матчі 7 туру Ла Ліги проти Севільї (перемога 3:1). Тоді його на 59 хвилині замінив Жерар Мартін.

Медобстеження виявило у 30-річного захисника пошкодження чотириголового м'яза стегна лівої ноги. За прогнозами лікарів, відновлення займе близько двох місяців.

Попри те, що з цих 2 місяців три тижні припаде на поточну паузу на матчі збірних, Крістенсен, ймовірно, пропустить 8 матчів Барселони, серед яких – поєдинки проти Реала та ПСЖ в Ла Лізі та Лізі чемпіонів відповідно. Його повернення, ймовірно, відбудеться лише у матчі Ла Ліги проти Вільярреала, який пройде 21 або 22 листопада.

Нагадаємо, влітку поточного року Крістіенсен продовжив контракт із Барселоною до літа 2028 року.