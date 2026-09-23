Барселона знову покине Камп Ноу

Наступного року Барселона знову тимчасово покине свій домашній стадіон, Камп Ноу.

Про це повідомляє The Athletic.

Барселона буде змушена обходитися без свого домашнього стадіону в першій половині сезону-2027/28. У цей час каталонці знову гратимуть на стадіоні Монжуїк.

Такий крок необхідний для завершення реконструкції Камп Ноу, в ході якого місткість стадіону зросте з 62 до 95 тисяч глядачів. На проведення цього етапу реконструкції Барселона візьме ще один кредит у розмірі 510 мільйонів євро.

Раніше Барселона вже переїжджала з Камп Ноу на Монжуїк і провела на Олімпійському стадіоні сезони 2023/24 і 2025/25, коли відбувався перший етап реконструкції Камп Ноу.

Зазначимо, в сезоні-2028/29 оновлений Камп Ноу повинен прийняти фінал Ліги чемпіонів.