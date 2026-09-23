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Барселона знову покине Камп Ноу

Олег Дідух — 23 вересня 2026, 14:30
Барселона знову покине Камп Ноу
ФК Барселона

Наступного року Барселона знову тимчасово покине свій домашній стадіон, Камп Ноу.

Про це повідомляє The Athletic.

Барселона буде змушена обходитися без свого домашнього стадіону в першій половині сезону-2027/28. У цей час каталонці знову гратимуть на стадіоні Монжуїк.

Такий крок необхідний для завершення реконструкції Камп Ноу, в ході якого місткість стадіону зросте з 62 до 95 тисяч глядачів. На проведення цього етапу реконструкції Барселона візьме ще один кредит у розмірі 510 мільйонів євро.

Раніше Барселона вже переїжджала з Камп Ноу на Монжуїк і провела на Олімпійському стадіоні сезони 2023/24 і 2025/25, коли відбувався перший етап реконструкції Камп Ноу.

Зазначимо, в сезоні-2028/29 оновлений Камп Ноу повинен прийняти фінал Ліги чемпіонів.

Барселона Камп Ноу

Барселона

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