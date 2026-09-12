У мене є аргументи: Мбаппе розповів, хто має отримати "Золотий м'яч-2026"

Кіліан Мбаппе висловився про нагороду "Золотий м'яч-2026", на яку він претендує, опинившись у підсумковому списку із 30 футболістів.

Його слова передає Marca.

Французький нападник оцінив свої шанси стати переможцем. Він вважає, що провів хороший сезон-2025/26, виступи в якому цілком відповідають рівню найкращого гравця року.

"За кого я голосую? За себе (сміється). Я вважаю, що можу виграти "Золотий м'яч" цього року, тому не відмовився від цієї думки. У мене є аргументи. Наприклад, я став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, перевершивши великих легенд найважливішого турніру всіх часів. Або ж статус найкращого бомбардира в інших турнірах, де також виступають видатні гравці… Це індивідуальна нагорода, і щодо переможців ніколи не було одностайності, тому багато хто вважає, що може її здобути", – сказав Мбаппе.

Зазначимо, що Кіліан став найкращим бомбардиром в історії мундіалів – на його рахунку 22 голи, з яких 10 – на ЧС-2026. У складі збірної Франції він посів четверте місце на турнірі, де врешті-решт тріумфувала Іспанія.

Нападник не здобув також жодного трофея з Реалом у минулому сезоні. При цьому він став найкращим бомбардиром у Лізі чемпіонів і Ла Лізі.

Мбаппе ще ніколи не вигравав "Золотий м'яч". Церемонія вручення нагороди відбудеться 26 жовтня в Лондоні.