Ямал побив рекорд Мбаппе та став найрезультативнішим гравцем в історії ЛЧ у віці до 20 років

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал став найрезультативнішим гравцем Ліги чемпіонів до 20 років в історії турніру, перевершивши попереднього рекордсмена Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє OptaJoe.

Це досягнення йому підкорилося у матчі 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів сезону-2026/27 проти нідерландського Феєнорда (5:1 – перемога "блугранас").

Вже на 3-й хвилині зустрічі молодий нападник віддав розрізну передачу на Рафінью, якому вдалося скористатися своїм шансом та відкрити лік голам у цьому поєдинку.

Таким чином, на рахунку 19-річного Ямала стало 11 голів та 10 гольових передач у Лізі чемпіонів. Це найбільший показник у цьому турнірі серед гравців, яким ще немає 20 років.

Раніше у цій віковій категорії найрезультативнішим гравцем був форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе, який до свого 20-річчя встиг відзначитися у найпрестижнішому клубному турнірі Європи 20 результативними діями.

Оновлено: згодом у цій зустрічі Ямал відзначився голом, успішно виконавши штрафний удар, а після цього віддав результативну передачу на Габріела Жезуса. Тепер на рахунку нападника 23 результативні дії в Лізі чемпіонів (12 голів та 11 асистів).

Нагадаємо, що напередодні Ямал побив бомбардирський рекорд, ставши наймолодшим гравцем в історії п'ятірки найсильніших європейських ліг, який забив 50 м'ячів.