Завжди маємо бути на вершині: Мбаппе – про амбіції Реала в Лізі чемпіонів

Форвард Реала Кіліан Мбаппе поділився емоціями після перемоги над Інтером (2:1) у матчі першого туру основного етапу Ліги чемпіонів, розповівши про цілі клубу.

Його слова передає CBS Sports Golazo.

Француз залишився задоволений успішним стартом команди. Він заявив, що "вершкові" мають амбітні плани на турнір.

"Поки рано говорити про ідеал. Ми лише почали виступ у Лізі чемпіонів. Ми стартували з перемоги. Але, звісно, ми хочемо досягти чогось особливого, ми хочемо бути командою, здатною конкурувати з усіма найкращими клубами світу.

Минулий сезон у Лізі чемпіонів був для нас досить непростим, але ви знаєте, що Реал завжди має бути на вершині. І я сподіваюся, що цього року ми будемо боротися як команда і колектив за те, щоб опинитися там, де ми хочемо бути", – сказав Мбаппе.