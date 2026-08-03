Почеттіно продовжив контракт зі збірною США

Відомий аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно продовжив свій контракт зі збірною США.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу США.

Нова угода розрахована на чотири роки – до завершення чемпіонату світу 2030 року.

Почеттіно очолює збірну США з вересня 2024 року. Сумарно за цей час провів на чолі команди 31 матч, у яких здобув 17 перемог, двічі зіграв унічию та зазнав 12 поразок.

Саме під керівництвом 54-річного аргентинця збірна США виступала на домашньому чемпіонаті світу 2026 року. Там команда дісталася 1/8 фіналу, де вилетіла від збірної Бельгії.

До збірної США Почеттіно працював виключно з клубами. Він очолював Еспаньол, Саутгемптон, Тоттенгем, ПСЖ і Челсі. ПСЖ приводив до титулу чемпіонів Франції, Тоттенгем виводив у фінал Ліги чемпіонів-2019.