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Почеттіно продовжив контракт зі збірною США

Олег Дідух — 3 серпня 2026, 16:25
Почеттіно продовжив контракт зі збірною США
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Відомий аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно продовжив свій контракт зі збірною США.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу США.

Нова угода розрахована на чотири роки – до завершення чемпіонату світу 2030 року.

Почеттіно очолює збірну США з вересня 2024 року. Сумарно за цей час провів на чолі команди 31 матч, у яких здобув 17 перемог, двічі зіграв унічию та зазнав 12 поразок.

Саме під керівництвом 54-річного аргентинця збірна США виступала на домашньому чемпіонаті світу 2026 року. Там команда дісталася 1/8 фіналу, де вилетіла від збірної Бельгії.

До збірної США Почеттіно працював виключно з клубами. Він очолював Еспаньол, Саутгемптон, Тоттенгем, ПСЖ і Челсі. ПСЖ приводив до титулу чемпіонів Франції, Тоттенгем виводив у фінал Ліги чемпіонів-2019.

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