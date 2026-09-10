Почеттіно закликав позбавити Челсі титулу чемпіонів АПЛ 2017 року

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно закликав позбавити Челсі титулу чемпіонів АПЛ сезону-2016/17 через порушення фінансових правил.

Слова тренера наводить Goal.com.

"Вболівальники Челсі будуть на мене ображені, бо я це кажу. Це не я скаржуся. Це правда. Якби вони визнали, що порушили правила, титул чемпіона Прем'єр-ліги дістався б команді, яка посіла друге місце. Інакше тим самим заохочується порушення правил. Вони визнали, отже, все ясно", – сказав аргентинський фахівець.

Нагадаємо, наприкінці липня Челсі визнав провину в фінансових порушеннях у період з 2009 до 2022 року. Йдеться про секретні платежі, які Челсі здійснював при оформленні трансферів агентам, посередникам і особам, що володіють часткою прав на гравця.

Порушення були зафіксовані після того, як у Челсі змінилися власники, при чому, нове клубне керівництво саме доповіло ФА про порушення.

У підсумку ФА оштрафувала Челсі на 10 мільйонів фунтів, а також наклала трансферний бан. Останній носить відкладений характер, і буде активований лише якщо до 30 червня 2027 року будуть зафіксовані нові порушення.

Спочатку ФА також хотіла оштрафувати клуб зняттям 6 очок у новому сезоні АПЛ, проте дану санкцію Челсі вдалося опротестувати.

Почеттіно у 2014 – 2019 роках очолював Тоттенгем, у сезоні-2016/17 команда стала другою в АПЛ. У 2023-2024 роках американець працював із Челсі.