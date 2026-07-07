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Почеттіно прокоментував своє майбутнє в збірній США

Олег Дідух — 7 липня 2026, 16:03
Почеттіно прокоментував своє майбутнє в збірній США
Маурісіо Почеттіно
Getty Images

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно відповів на запитання про те, чи залишиться на своїй посаді.

Слова 54-річного аргентинського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"Зараз я трохи розслаблюся та відпочину, а потім побачимо, яке рішення ухвалить федерація та ми. Я можу лише сказати, що я щасливий тут. Але зараз не час говорити про контракт", – заявив тренер.

Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 липня збірна США вилетіла з домашнього ЧС-2026, програвши в 1/8 фіналу Бельгії з рахунком 1:4.

Почеттіно очолює збірну США з вересня 2024 року. Сумарно за цей час провів на чолі команди 31 матч, у яких здобув 17 перемог, двічі зіграв унічию та зазнав 12 поразок. Раніше аргентинець працював із Еспаньолом, Саутгемптоном, Тоттенгемом, ПСЖ і Челсі.

Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна США з футболу Маурісіо Почеттіно

Маурісіо Почеттіно

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