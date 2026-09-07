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ПСЖ встановить історичний рекорд Золотого м’яча: одразу 10 гравців клубу увійдуть до списку номінантів

Олексій Мурзак — 7 вересня 2026, 22:15
ПСЖ встановить історичний рекорд Золотого м’яча: одразу 10 гравців клубу увійдуть до списку номінантів
ballondor.com

До списку претендентів на Золотий м'яч-2026 увійдуть одразу 10 гравців ПСЖ, що стане новим рекордом.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Конкретні імена футболістів він не розголошує.

Списки номінантів у всіх основних категоріях France Football оприлюднить вже у вівторок, 8 вересня.

До чоловічого та жіночого "Золотого м'яча" потраплять по 30 футболістів. За нагороду найкращому молодому гравцеві серед чоловіків боротимуться 10 претендентів, серед жінок – п'ять.

По 10 номінантів буде представлено в чоловічій та жіночій категоріях найкращих воротарів – п'ять.

Також оголосять по 5 претендентів на звання найкращого тренера серед чоловіків та жінок, а також по п'ять номінантів на нагороду найкращому клубу сезону в чоловічому та жіночому футболі.

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Окремо на церемонії вручатимуть нагороди найкращим нападникам року серед чоловіків та жінок, а також премію Сократеса, якою відзначають футболістів за благодійні, соціальні та суспільно важливі ініціативи.

Нагадаємо, минулого року чоловічий "Золотий м'яч" виграв Усман Дембеле, жіночий — Айтана Бонматі. Серед інших лауреатів 2025 року були Ламін Ямал, Джанлуїджі Доннарумма та Луїс Енріке.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

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